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غرام الذهب إلى 19 ألف ليرة بسبب ارتفاع الدولار والأونصة

ارتفع سعر غرام الذهب مع بداية الأسبوع الحالي فسجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سعراً بـ19 ألف ليرة سورية، وفق التسعيرة اليومية المعلنة من جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق.
وأوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي أن السبب الرئيسي في الارتفاع يعود لصعود أسعار الذهب عالمياً، حيث سجلت الأونصة الذهبية العالمية سعراً بـ1258 دولاراً مع نهاية الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاع بحوالى 30 دولاراً عن السعر السابق.
مضيفاً إن هناك سبباً محلياً للارتفاع مرتبطاً بارتفاع سعر صرف الدولار، حيث تم التسعير وفق سعر وسطي بـ530 ليرة سورية، بينما كان خلال نهاية الأسبوع الماضي 515 ليرة سورية، وبذلك تسجل الليرة الذهبية السورية سعراً بـ160 ألف ليرة سورية والأونصة الذهبية السورية سعراً بـ690 ألف ليرة سورية، وأشار جزماتي إلى أن حركة البيع في أسواق دمشق تصل إلى حوالى 3 كيلوغرامات يومياً، مع تحسن في عمليات الدمغ للصاغة في الجمعية.
وبيّن نقيب الصاغة أنه بعد انتهاء الانتخابات لمجلس إدارة جمعية الصاغة، يتم العمل حالياً على خطة لتحسين وتطوير واقع سوق الذهب في سورية وزيادة تحسين طرق وآليات الضبط ومنع الغش والتلاعب، إضافة إلى التخطيط لإطلاق منتجات جديدة سيصار إلى الحديث عنها في الوقت المناسب، وذلك في انتظار انتهاء الانتخابات لمجلس إدارة الاتحاد العام للحرفيين.

المصدر: الوطن

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