غداً بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة

يتوجه غدا الأحد / 210027 / طالبا وطالبة لتقديم امتحاناتهم الثانوية العامة بفروعها كافة ،مقسمين على 128867 للفرع العلمي ،و81157 للفرع الأدبي ،و1824 للثانوية الشرعية ،و4499 للإعدادية الشرعية ،و39853 للثانوية المهنية بكل اختصاصاتها مقسمين على 17406 للثانوية الصناعية ،و19470 للثانوية التجارية ، و2977 للثانوية النسوية.



كما بلغ عدد المراكز الامتحانية التي تستوعب هؤلاء الطلاب / 1900 / مركز مقسمين على 1142 مركزاً للفرع العلمي ،و758 مركزاً للفرع الأدبي ،و31 مركزاً للثانوية الشرعية ،و60 مركزاً للإعدادية الشرعية ،و409 مراكز للثانوية المهنية بكل فروعها.



كما يتوجه بعد غد الاثنين أكثر من 301145 لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ،موزعين على 2501 مركز للتعليم الأساسي ،و60 مركزاً للإعدادية الشرعية.



يذكر أنه تمت زيادة عدد المراكز الامتحانية والتوسع بها بما يتناسب مع الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لتحقيق التباعد المكاني بين الطلاب ،حيث حدد عدد الطلاب في كل قاعة امتحانية بين 15 إلى20 طالباً مع مراقبين اثنين ،بما يضمن تباعد الطلاب بنحو 1.5 متر تقريباً.



يذكر أن وزارة التربية قد أنجزت كافة الاستعدادات لإنجاح العملية الامتحانية،كما وضعت آلية عمل لها من خلال توفير المستلزمات والأجواء الصحية والمريحة مترجمة عملها بجهد كبير سواء ما يتعلق بوضع أسئلة من داخل الكتاب بجميع المواد تقيس مكتسبات الطلاب بشكل دقيق وتراعي مستويات الطلاب “المتميز والجيد والوسط ودون الوسط” بحيث تكون واضحة ومباشرة لا تحتمل التأويل ووضع سلالم ومراكز تصحيح وزيادة عدد المراكز الامتحانية وإصدار تعليمات الإشراف والمراقبة إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الحماية اللازمة للعملية الامتحانية.



وبينت الوزارة بوجود آلية تأمين الطلاب الوافدين من مناطق وجود التنظيمات الإرهابية ،حيث تمت تهيئة ما يلزم لاستقبالهم ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم وفق إجراءات وشروط صحية ضرورية بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية.