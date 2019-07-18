غداً .. الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين الجزائري والسنغالي غداً في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.



مراحل كثيرة تخطاها المنتخبان حتى وصولهما إلى المباراة النهائية التي يخوضها المنتخب الجزائري على أمل التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1990 أما المنتخب السنغالي فهو يبحث عن تعويض الفرصة التي فاتته عندما فشل جيله الذهبي بقيادة مدربه الحالي أليو سيسه ومعه الحاج ضيوف وخليلو فاديجا وهنري كمارا بالفوز باللقب عقب خسارتهم أمام الكاميرون في نهائي 2002 الذي أقيم في مالي.



الفريقان تقابلا 4 مرات ضمن نهائيات البطولة الأفريقية ففاز الجزائري في نصف نهائي 1990 بنتيجة 2-1 وفاز كذلك بهدفين بالدور الأول لنسخة 2015 وتعادلا 2-2 بالدور الأول لنسخة 2017 وفاز الجزائري مجددا في الدور الأول للنسخة الحالية.



