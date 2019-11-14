غدا نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق

كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أنه يتم العمل على رصد وفرز جميع المتقدمين إلى مفاضلة التعليم ‏المفتوح، معلنة أن النتائج من المقرر أن تصدر يوم غد الخميس بعد استكمال ‏مختلف الأعمال.‏



ولفتت أوتاني إلى أن عدد المتقدمين إلى المفاضلة وصل إلى 16884 طالب ‏وطالب، يختار منهم أكثر من 5 آلاف لمختلف برامج المفتوح.‏



وأضافت "بلغ غدد المتقدمين من الفرع العلمي 5515 طالب، ومن الأدبي 8778، ‏والتجاري 642، والنسوي 384، والصناعي 614، ومن المعاهد 827 طالب ‏وطالبة، إضافة إلى 104 طلاب من الثانويات الأخرى، و20 من ذوي الاحتياجات ‏الخاصة". ‏



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