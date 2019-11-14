غدا نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق
كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أنه يتم العمل على رصد وفرز جميع المتقدمين إلى مفاضلة التعليم المفتوح، معلنة أن النتائج من المقرر أن تصدر يوم غد الخميس بعد استكمال مختلف الأعمال.
ولفتت أوتاني إلى أن عدد المتقدمين إلى المفاضلة وصل إلى 16884 طالب وطالب، يختار منهم أكثر من 5 آلاف لمختلف برامج المفتوح.
وأضافت "بلغ غدد المتقدمين من الفرع العلمي 5515 طالب، ومن الأدبي 8778، والتجاري 642، والنسوي 384، والصناعي 614، ومن المعاهد 827 طالب وطالبة، إضافة إلى 104 طلاب من الثانويات الأخرى، و20 من ذوي الاحتياجات الخاصة".
الوطن اون لاين