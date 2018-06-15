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غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في سوريا

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق  غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في سوريا.

هذا و أعلنت أيضا كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين والأردن والعراق ودول أخرى، أن غدا الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إن “يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك”، وذلك وبعد الاطلاع على ما وردها بشأن رؤية هلال شهر شوال.

وكانت ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا من أوائل الدول التي أعلنت يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر. وكانت معظم الدول العربية والإسلامية قد دعت في وقت سابق لتحري هلال شوال مساء الخميس، وسط شبه إجماع من قبل الخبراء على تحديد أول أيام العيد، وفق الحسابات الفلكية.

وكان مركز الفلك الدولي قال، الأسبوع الماضي، إنه “يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي”، وعليه من “المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو يوم الفطر السعيد في جل دول العالم”.

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