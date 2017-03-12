غدا إطلاق حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة غدا الأحد حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال تستمر حتى 16 آذار الجاري وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة ومراكز الاقامة المؤقتة.



واتخذت الوزارة كل الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وعددهم نحو 2 مليون و750 ألف طفل.



وكان وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بين في تصريح سابق لـ سانا أن الوزارة وزعت نحو 820ر2 مليون جرعة لقاح وخصصت للحملة 8581 عاملا صحيا في المراكز الصحية و1140 متطوعا من ذوي المهارة والخبرة الفنية و2315 فريقا جوالا فضلا عن 844 سيارة لمصلحة الحملة.



وأكد وزير الصحة أن “اللقاح المستخدم فعال وآمن وموصى به من منظمة الصحة العالمية ويخضع لشروط مراقبة جودة صارمة وليس له تأثيرات جانبية” مبينا أن الأمراض الشائعة كالرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أوإعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب لا تشكل مانعا لتلقيح الأطفال.



والحملة هي الواحدة والعشرين ضمن سلسلة أطلقتها الوزارة عام 2013 بعد ظهور حالات شلل أطفال في سورية للمرة الأولى منذ عام 1995 وقد تمكنت عبر هذه الحملات من قطع سراية فيروس الشلل مجددا حيث لم يبلغ عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014.

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