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غاز الميثان تحت سطح المحيط يهدد الكرة الأرضية

نجح باحثون من جامعة كوين ماري البريطانية، في اكتشاف أكبر كمية في العالم منغاز الميثانالحبيس تحت سطح مياهالمحيط الهادئ، وذلك بعد أبحاث استمرت على مدار ستة أسابيع لتتبع مصدر الميثان، وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، ان كمية الميثان المكتشفة تعد الأكبر في العالم، حيث تمتد من سواحل أميركا الوسطى وحتى جزر هاواي، وتكمن تلك الكمية في إحدى الطبقات العميقة لمياه المحيط، ويمكن أن تنفجر منطلقه إلى الهواء في أي وقت حال حدوث أي اضطراب في المياه.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى ان خطورة ذلك الاكتشاف تأتي من أن انطلاق تلك الكمية المهولة من غاز الميثان إلى الهواء كفيلة بإحداث تغير مناخي ورفع درجات الحرارة، إذ يعتبر غاز الميثان أحد أهم عوامل ظاهرة الاحتباس الحراري على سطح الأرض، فيما يعرف بتأثير البيت الزجاجي، ويفوق تأثير الميثان في رفع درجة حرارة الأرض 25 ضعف تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتوصل الباحثون إلى أن كيمة الميثان المكتشفة تنتجها بكتيريا تعيش تحت أعماق كبيرة من المحيط وتزدهر في البيئة منخفضة الأكسجين، تم اكتشافها تحت أعماق تتراوح ما بين 300 إلى 500 متر تحت سطح المحيط.

وكالات

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