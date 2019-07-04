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غارة لقوات حفتر على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير، خليفة حفتر ، عن تنفيذ غارة جوية على قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة الليبية طرابلس.


وأكد أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" في صفحته على "فيسبوك"، أن القوات الجوية التابعة "للجيش الوطني" دمرت غرفة التحكم الرئيسة بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية.


وقبل ذلك، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن وقف الملاحة الجوية بالمطار بسبب تعرضه للقصف، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.


وجاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمطار على "فيسبوك" بهذا الصدد، مساء أمس الأربعاء: "توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة لقصف المطار منذ قليل. نسأل الله السلامة لكل العاملين".


يذكر أن "الجيش الوطني الليبي" أطلق قبل نحو 3 أشهر عملية عسكرية ضد "المجموعات المسلحة" في طرابلس ومحيطها. ولا تزال المعارك بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني مستمرة رغم دعوات الجهات الدولية لوقف العمليات القتالية.

 


المصدر: RT، وكالات