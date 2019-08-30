غارات وهمية لطيران العدو الإسرائيلي فوق صور والناقورة

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ غارات وهمية فوق مناطق الجنوب وصولا إلى صور.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “الطيران الإسرائيلي المعادي خرق الأجواء اللبنانية وحلق بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء القطاع الغربي من الجنوب اللبناني والقرى الحدودية في قضاء صور ونفذ غارات وهمية في أجواء المنطقة خصوصا فوق الناقورة”.



ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية غير آبه بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.