غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً

يواصل التحالف السعودي جرائمه وغاراته على اليمن مستهدفاً المدنيين العزل رغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الإنسانية حول حصيلة الضحايا من المدنيين اليمنيين التي تسقط جراء غارات الطيران السعودي العشوائية.

هذا وقتل 11 مدنياً بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة في قصف وغارة جوية في اليمن الذي يشهد نزاعاً منذ 19 شهراً، وفق ما أفادت أمس مصادر حكومية.

وقال مصدر عسكري موال للرئيس عبد ربه منصور هادي إن خمسة أفراد من عائلة واحدة قضوا الأحد في قرية بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء حين أصيب منزلهم بغارة لطيران التحالف السعودي.

من جهتهم، أوضح الجيش اليمني واللجان الشعبية أن الغارة استهدفت المنزل في وادي حباب بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، مؤكدين عبر موقع «سبأ نيوز» التابع لهم مقتل خمسة من أفراد عائلة محمد المحبوبي.

وتتهم منظمات غير حكومية التحالف السعودي بارتكاب «أخطاء» في غاراته الجوية عبر استهداف مدنيين.

إلى ذلك أعلنت القوات الموالية للرئيس هادي مقتل اثنين من جنودها في معارك مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في شبوة جنوب البلاد.

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مراقبون أن هادي قرر اتباع إستراتيجية «الحسم العسكري».



وكالات