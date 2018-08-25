غادة شعاع تطلق شعلة النسخة الأولى لبطولة أقوى رجل وامرأة في سورية

بحضور جماهيري كبير أطلقت البطلة الأولمبية العالمية غادة شعاع شعلة بطولة النسخة الأولى لمهرجان أقوى رجل وامرأة في سورية الذي تنظمه مجموعة أوتار للمناسبات والتسويق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية ضمن مهرجان صيف 2018 الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات سيرك وألعابا بهلوانية نفذها المدرب أحمد بيريش وفرقته إضافة إلى لوحات فنية منوعة وراقصة وألعاب نارية لفرقة مشروع غرباء بإشراف المدرب يزن حلاق وجمباز إيقاعي لفرقة روان فضة.









وأقيمت المرحلة الأولى لمسابقة أقوى امرأة وتضمنت أنواعاً مختلفة لرياضات القوة والتحمل وعروضاً رياضية خارقة من خلال قلب الدولاب لوزن 75 كغ للمشاركات تحت 70 كغ و100 كغ وللمشاركات فوق 70 كغ لمسافة 50 متراً ويراعى عدد القلبات حتى الوصول لخط النهاية، بعدها بدأت مسابقة رفع السيارة بطريقة التقبين لوزن 800 كغ وهنا يراعى أكبر عدد تكرارات خلال الزمن المحدد.









وتقام اليوم المرحلة الثانية التي يشارك بها كل من تجاوز المرحلة الأولى بنجاح عبر مسابقة خطوة المزارع وهي عبارة عن صندوق يتم نقله لمسافة وزمن محدد، كما تبدأ منافسات مسابقة أقوى رجل من خلال قلب الدولاب ورفع السيارة بطريقة التقبين لوزن تحت 90 كغ وفوق 90 كغ.



أما المرحلة الثالثة للبطولة تتضمن حمل أثقال ووضعها على أربعة براميل بأوزان مختلفة ضمن الزمن إضافة إلى ميزان القوة (رفع الأوزان الثقيلة)، ويتم في نهاية البطولة تتويج أفضل اثنين من كل وزن وتوزيع شهادات مشاركة على الجميع.









و قالت شعاع: إن “هذه البطولة مهمة جدا ولا سيما كونها تطلق لأول مرة في سورية وهذا دليل على الفكر التطويري الذي يتسم به القائمون عليها”.









وأشارت شعاع إلى أن مهرجان صيف 2018 دليل على تعافي سورية وانتصارها على الإرهاب، كما أن الحضور الجماهيري الكبير يترجم الانتصار على الأرض، مبينة أن هذا المهرجان نقطة انطلاق وبداية لمهرجانات مماثلة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بكل أنواعها ومنحهم الفرصة المثالية لممارستها وسط أجواء تنافسية لاكتشاف طاقاتهم وقدراتهم الفردية والذاتية.





ولفتت إلى أن وجودها في مدينة الأسد الرياضية وحمل شعلة البطولة فيها يذكرها برفع علم سورية عام (1995) في اتلاتنا بعد تفوقها على البطلة الأميركية والفوز بذهبية الأولمبياد.





بدوره رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور ماجد الركبي أوضح أن بطولة أقوى رجل وامرأة في سورية تستحدث لأول مرة ومنها انطلقت فكرة الفعالية وتحولت لمهرجان الصيف الذي يتضمن فعاليات رياضية وترفيهية وسياحية واجتماعية ووطنية، لافتا إلى أن البطولة ستشهد ولادة أقوى رجل وامرأة في سورية من خلال أبطالنا الذين قدموا من معظم المحافظات للمشاركة بهذه التظاهرة الرياضية، ليوجهوا رسالة للعالم أجمع بأن سورية بلد الأبطال ومصنع الرجال.



يشار إلى أن المهرجان يتضمن إلى جانب بطولة أقوى رجل وامرأة في سورية بطولتين للكيك بوكسينغ وبناء الأجسام إضافة إلى فعاليات فنية وترفيهية.







