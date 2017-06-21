غاتيلوف: لا تأكيدات حول القضاء على البغدادي

قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إنه لا توجد تأكيدات حتى الآن عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال غاتيلوف، أمس، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، مجيباً على سؤال في هذا الشأن: «لا تأكيدات».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت، الجمعة الماضية، أنه تم القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من القوات الجوية الروسية في 28 أيار، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن «مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابياً».

وقد تمت الضربة الجوية يوم 28 أيار ليلاً، من الساعة 00:35إلى 00:45، بعد أن تم التأكد من مكان ووقت الاجتماع من خلال طائرة من دون طيار.

وكالات