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عون يعتبر التحقيق الدولي مضيعة للوقت

كشف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن «الرئيس ميشال عون اعتبر المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت».

وأشار إلى أن« القضاء يجب أن يكون سريعاً، من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء في حادث المرفأ».

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان إن «موقع أساس الالكتروني نشر معلومات مغلوطة حول لقاء عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الإعلام هذه المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية أو دولية التحقيق بالانفجار الكبير في مرفأ بيروت».

ويأتي موقف رئيس الجمهورية في مقابل مواقف مغايرة لرؤساء بعض الأحزاب اللبنانية، حيث طالب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس الحكومة سعد الحريري، إضافة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بلجنة تحقيق دولية لمعرفة حقيقة الانفجار.

وقال مصدر أمني فرنسي لإحدى الوكالات الفرنسية مؤخراً إن «انفجار بيروت العنيف الذي دمر المرفأ وأجزاء من المدينة في الرابع من الشهر الجاري، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 159 شخصا، تسبب بحفرة عمقها 43 متراً».