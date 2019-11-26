عودة 840 مهجراً إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية أمس، وفق وكالة «سبوتنيك» للأنباء، بأنه عاد (أول أمس) 840 مهجراً إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية».



وأوضح المركز أن من بين العائدين 225 مهجراً عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة عودة إلى 615 مهجراً آخرين لم يذكر المركز الدولة التي عادوا منها.



من جهة أخرى، ذكر المركز، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 الساعة الماضية بعملية تطهير أراضٍ في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 3.1 هكتارات، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.



وتبذل الحكومة السورية جهوداً حثيثة لإعادة المهجرين السوريين بفعل الإرهاب إلى وطنهم، على حين تعمد الدول الغربية إلى تخويفهم من العودة بحجة أن البلاد ليست آمنة، وذلك بهدف استخدامهم كورقة ضغط على دمشق في المفاوضات السياسية.







وكالات