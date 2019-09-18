عودة 153 ألف مهجر من الأردن

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن نحو 153 ألف سوري غادروا المملكة عائدين إلى سوريا، منذ إعادة فتح الحدود عبر معبر نصيب - جابر بين البلدين قبل نحو عام، إثر استعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة الجنوبية.



وقالت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الوزارة، في بيان أمس، إن «عدد السوريين الذين غادروا المملكة من خلال مركز جابر الحدودي، منذ افتتاحه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حتى أمس (الاثنين)، بلغ نحو 153 ألف شخص، منهم نحو 33 ألفاً يحملون صفة لاجئ (مسجلون لدى الأمم المتحدة كلاجئين)».

وأكدت الوزارة «التزام الأردن مبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الإجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة».



وفي الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 بنحو 1.3 مليون سوري.