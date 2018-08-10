عودة مهرجان “صيف سلمية للتسوق” بعد توقف 10 سنوات

عادت مدينة سلمية لافتتاح مهرجان “صيف سلمية للتسوق”، وذلك بعد توقف دام 10 سنوات، ومن المقرر أن يستمر حتى 21 آب.

وبدأ المهرجان فعالياته بتقديم العديد من العروض الفنية والفلكلورية والغنائية والرياضية.

وتشارك في فعاليات المهرجان، المقام على الكورنيش الغربي للمدينة، أكثر من 60 جهة اقتصادية وتجارية.

ولاقى المهرجان في يومه الأول حضورا واسعا من المواطنين، الذين قدموا الى لحضور الفعاليات وللتسوق من المواد المعروضة من مواد غذائية ومنزلية وكهربائية متنوعة ومستلزمات العيد والعودة الى المدرسة، بأسعار مقبولة مقارنة بأسعار السوق، وللاستفادة من العروض المتنوعة التي يقدمها اصحاب الفعاليات التجارية.