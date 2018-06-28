عودة مئات المهجرين السوريين من بلدة عرسال اللبنانية إلى منازلهم في منطقة القلمون بريف دمشق

عاد اليوم مئات المهجرين السوريين من بلدة عرسال اللبنانية عبر معبر الزمراني في منطقة القلمون بريف دمشق.

ووصل450 من المهجرين السوريين اليوم إلى معبر الزمراني قادمين من بلدة عرسال اللبنانية حيث كان بانتظارهم عدد من الحافلات لنقلهم إلى قراهم ومنازلهم في قرى وبلدات ريف دمشق.

وكان عناصر من الجيش العربي السوري في استقبال المهجرين العائدين الذين تركوا منازلهم في أوقات سابقة هربا من جرائم الإرهابيين قبل أن يقوم الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وقام عناصر الجيش بالتعاون مع الجهات المعنية في ريف دمشق بتقديم التسهيلات اللازمة لوصول المهجرين إلى منازلهم في الجبة وعسال الورد ويبرود ورأس المعرة وفليطا في القلمون الغربي إضافة إلى الرحيبة وجيرود في القلمون الشرقي.

وأعرب عدد من المهجرين العائدين عن شكرهم للجيش على إعادته الأمن والاستقرار إلى قراهم وبلداتهم مؤكدين أنهم سيبدؤون مزاولة أعمالهم الطبيعية والاعتيادية بعد انتهاء فترة التهجير القسري والمساهمة في إصلاح وترميم ما خربه الإرهابيون.



سانا