استقبال شعبي حاشد لوحدات الجيش في بلدتي الكريم الجنوبي والشرائع بريف درعا
وحدة من الجيش تحبط هجوماً إرهابياً على نقاط عسكرية بريف القنيطرة الشرقي
الجنوب: «احتجاج أهلي» بوجه المسلّحين
القيادة العامة للجيش تعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من إرهابيي “داعش”
الجيش يتقدم شرق درعا... وحراك شعبي نحو «التسويات»
مصدر أميركي:واشنطن لن تتدخل في الجنوب السوري لهذا السبب ..
"فرقة عمود حوران" الإرهابية إلى زوال
الجيش يفتح محاور درعا: عزل الريف الشرقي يقترب
العثور على نفق يحتوي قذائف ومواد شديدة الإنفجار من مخلفات الإرهابيين في تير معلة
الجيش يحرر بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش
الجيش يحيّد اللجاة من حسابات «معركة الجنوب»
الجعفري: بعض الحكومات تستمر في تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية
مصالحات «تحت النار» في الجنوب و«توتّر» في الرقة
معركة الجنوب السوري: الجيش الى الحدود
النص الكامل لمقابلة قناة NTV الروسية مع الرئيس الأسد

عودة مئات المهجرين السوريين من بلدة عرسال اللبنانية إلى منازلهم في منطقة القلمون بريف دمشق

عاد اليوم مئات المهجرين السوريين من بلدة عرسال اللبنانية عبر معبر الزمراني في منطقة القلمون بريف دمشق.

ووصل450 من المهجرين السوريين اليوم إلى معبر الزمراني قادمين من بلدة عرسال اللبنانية حيث كان بانتظارهم عدد من الحافلات لنقلهم إلى قراهم ومنازلهم في قرى وبلدات ريف دمشق.

وكان عناصر من الجيش العربي السوري  في استقبال المهجرين العائدين الذين تركوا منازلهم في أوقات سابقة هربا من جرائم الإرهابيين قبل أن يقوم الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وقام عناصر الجيش بالتعاون مع الجهات المعنية في ريف دمشق  بتقديم التسهيلات اللازمة لوصول المهجرين إلى منازلهم في الجبة وعسال الورد ويبرود ورأس المعرة وفليطا في القلمون الغربي إضافة إلى الرحيبة وجيرود في القلمون الشرقي.

وأعرب عدد من المهجرين العائدين عن شكرهم للجيش على إعادته الأمن والاستقرار إلى قراهم وبلداتهم مؤكدين أنهم سيبدؤون مزاولة أعمالهم الطبيعية والاعتيادية بعد انتهاء فترة التهجير القسري والمساهمة في إصلاح وترميم ما خربه الإرهابيون.

 


سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.