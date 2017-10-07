عودة مئات العائلات المهجرة إلى قرية فليطة بالقلمون الغربي

بدأت العائلات المهجرة هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية بالعودة إلى بلدة فليطة فى ريف دمشق وذلك بعد استكمال وحدات الجيش العربي السوري تطهيرها من مخلفات الإرهابيين وإعادة الخدمات الأساسية إليها.

وعادت اليوم مئات العائلات إلى منازلها فى بلدة فليطة بعد تمشيطها من قبل عناصر الهندسة في الجيش وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في المنازل وقيام محافظة ريف دمشق بإعادة الخدمات الأساسية إليها.

وأشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم في تصريح صحفي له من بلدة فليطة إلى أنه “سيتم تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الأهالي العائدون إلى منازلهم والذين وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري في دحر الإرهاب من القلمون الغربي” مبينا أن المحافظة تعمل على تأمين هذه الاحتياجات تدريجيا بالتعاون مع جميع أهالي القرية.

ولفت ابراهيم إلى أن مديري الخدمات في المحافظة موجودون اليوم في بلدة فليطة للاطلاع على واقع البنى التحتية والأضرار التي لحقت بها نتيجة اعتداءات الإرهابيين وذلك لوضع خطة لاصلاحها وترميمها بغية إعادة الحياة موضحا أن المحافظة “ستضاعف جهودها لتقديم كل ما يلزم وزيادة حصة البلدة من المحروقات كونها من البلدات الباردة”.

بدوره بين أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر أن الجيش العربي السوري يحقق الانتصارات على التنظيمات الإرهابية التكفيرية على امتداد الجغرافيا السورية بالتوازي مع إعادة المواطنين إلى قراهم ومنازلهم لافتا إلى أن عودة أهالي بلدة فليطة تتم وفق ضوابط وتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهته أشار رئيس بلدية فليطة جهاد عودة إلى أن 2000 عائلة ستعود على دفعات إلى منازلها في البلدة تدريجيا موضحا أن ورشات البلدية ستعمل بالتعاون مع المحافظة على تأمين الخدمات وتأهيل البنى التحتية المدمرة من قبل التنظيمات الإرهابية.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة استعادت في آب الماضي السيطرة على كامل منطقة القلمون الغربى بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي جبهة النصرة وداعش منها.

المصدر: سانا