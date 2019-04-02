عودة قرض السخان الشمسي بسقف 400 ألف ليرة

أعلن “مصرف التسليف الشعبي” تعديل سقف قروض المهن والحرف، واستئناف منح قرض السخان الشمسي بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، ولمدة 3 سنوات فقط.



وأوضح مدير عام المصرف نضال العربيد أن قرض السخان الشمسي عاد بعد الحصول على الموافقات الخاصة من “مصرف سورية المركزي”، حيث كان متوقفاً لأعوام بسبب الأزمة.



وقال مدير التسليف في المصرف عدنان حسن إن تمويل شراء السخان الشمسي سيكون بسقف لا يتجاوز 400 ألف ليرة ولمدة 3 سنوات فقط، ومن شروطه أن يكون السخان منتج محلياً.



وأضاف حسن أن التعليمات والضوابط الأخرى الخاصة بالمنح قيد الإعداد، وسيُعلن عنها المصرف خلال الأسبوع المقبل، متضمنة الأوراق الثبوتية المطلوبة من العميل الراغب بالاقتراض، ومعدل الفائدة.



وأكد العربيد إضافة الجامعات والأكاديميات الخاصة والمراكز الطبية لفئة المستفيدين من قرض المهن والحرف، كما تم رفع سقفه لأصحاب المهن والحرف والأطباء والصيادلة والمدارس والمعاهد الخاصة ودور الحضانة إلى 50 مليون ليرة بعدما كان 10 ملايين ليرة.



وأشار العربيد إلى رفع سقف التمويل أيضاً للمشافي والمخابر ودور الأشعة والجامعات والأكاديميات الخاصة والمراكز الطبية حتى 150 مليون ليرة ضمن قرض المهن والحرف، بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته.



وقرر المصرف أيضاً إعفاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش والمصابين بنسبة عجز 50% وما فوق من جميع العمولات التي يتقاضاها المصرف لقاء الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، في حال حصلوا على أي خدمة من الخدمات ومهما كان نوعها.



ونقلت وكالة “سانا” مؤخراً عن العربيد تأكيداته بوجود نية لدى المصرف لإعادة قرض الطاقة، بسقف يبلغ 2 مليون ليرة سورية، فور الحصول على الموافقات المطلوبة.



وناقش أعضاء مجلس “محافظة دمشق” في جلستهم الثالثة التي عُقدت شباط الماضي عدة نقاط، وطالبوا بإعادة تفعيل مشروع السخان الشمسي المدعوم من “وزارة الكهرباء”.



وفي 2013 صدر القانون رقم 17، والقاضي بإحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى “وزارة الكهرباء” باعتمادات قدرها ملياري ليرة سورية، وتدعم الوزارة المستفيد من خلاله بمبلغ لا يتعدى 20 ألف ليرة من قيمة جهاز التسخين بالشمس.



الاقتصاد اليوم