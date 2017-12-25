عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى حمص

قامت وحدات من الجيش السوري بتأمين عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.





وقد عاد 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا اليوم إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية بعد أن قامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.





ولفتت الوكالة السورية إلى أن أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء ووصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان تحت حماية وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حمص الشرقي.



