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عودة عشرات العائلات المهجرة إلى منازلها في القصير بريف حمص

عادت عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص الغربي اليوم، وذلك بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها.


وقامت محافظة حمص بتأمين نقل المهجرين العائدين عبر حافلات إلى منازلهم في البلدة التي تم تحريرها من الإرهاب في الخامس من شهر حزيران من العام 2013 وقامت الورشات الفنية والمؤسسات الخدمية بإعادة تأهيل البنى التحتية فيها من مدارس وشبكات المياه والكهرباء لتأمين عودة الأهالي إليها.

وعادت في السابع من شهر تموز الماضي الدفعة الأولى من عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير.