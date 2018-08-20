عودة عشرات الأسر المهجرة إلى منازلها بريف حلب الجنوبي عبر ممر أبو الضهور

في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم تواصلت اليوم عودة أهالي قرى وبلدات في ريف حلب الجنوبي التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب عبر ممر أبو الضهور قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وأفاد مصدر ميداني بأن ممر أبو الضهور بأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي يشهد منذ صباح اليوم عودة المئات من المدنيين الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والأمان إلى قراهم وبلداتهم بريف حلب الجنوبي.

ولفت المصدر إلى أن الأهالي العائدين يصطحبون أغراضهم وأمتعتهم محملة على سيارات خاصة وجرارات زراعية وسيرا على الأقدام في حين وفرت لهم الجهات المعنية نقطة طبية لتقديم خدمات صحية إسعافية ومساعدات إغاثية وغذائية ريثما تتم إعادتهم بشكل فوري إلى مناطقهم تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي.

وعادت في الـ 25 من تموز الماضي عشرات العائلات إلى قراها وبلداتها في أرياف حلب وإدلب وحماة التي طهرها الجيش من الإرهاب قادمة عبر معبر أبو الضهور من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وكان الآلاف من أبناء أرياف حلب وإدلب وحماة المطهرة من الإرهاب قد عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم وهم اليوم يمارسون حياتهم الطبيعية ويعملون في أراضيهم التي حاول الإرهاب حرمانهم منها.