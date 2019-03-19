عودة سوريا أحد أولويات نجاح القمة العربية المقبلة

اعتبر وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس أن هناك 4 أولويات قد تسهم في إنجاح القمة العربية المزمع عقدها في تونس نهاية الشهر الجاري، من بينها عودة سورية إلى الصف العربي.



وقال إن ” القمة الـ30 لرؤساء الدول العربية يمكن أن تكون ناجحة وهي قادرة على أن توجه رسائل إيجابية إلى العالم وإلى الرأي العام العربي في صورة اتخاذ خطوات عملية”.



وحدد الوزير التونسي تلك الأولويات في «استعادة الأولوية لأمهات القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتجاوز الخلافات العربية العربية في منطقتي الخليج والبلدان المغاربية، واستئناف الحوار بين العرب وإيران وعودة سورية إلى الصف العربي ضمن مسار التسوية للملفات السياسية والإنسانية والحقوقية ولأزمات تعاني منها كثير من الدول العربية بينها سورية وليبيا واليمن.



ويذكر أن تونس تستضيف نهاية الشهر الجاري الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بعد اعتذار مملكة البحرين.