إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!
الاحتلال الأميركي يواصل إدخال المعدات العسكرية لشرق البلاد
الجيش يدمي الإرهابيين بريف حماة
استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين باعتداء على قرى ريف حماة الشمالي

عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي

ذكر مصدر إعلامي أن دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء.


ووجه عدد من العائدين الشكر للجيش العربي السوري الذي كان له الفضل الأول في عودتهم بعد دحره الإرهابيين من مناطقهم معربين عن فرحتهم بتخليصهم من المعاناة التي سلبت منهم سنوات من أعمارهم ومستقبل أطفالهم في مخيمات اللجوء التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة.


ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي بشكل يومي حركة لعودة السوريين المهجرين بفعل الإرهاب قادمين من مخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش في عدة محافظات سورية وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.