عودة دفعة جديدة من المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي

ذكر مصدر إعلامي أن دفعة جديدة من المهجرين بفعل الإرهاب عادت اليوم من مخيم الأزرق في الأراضي الأردنية عبر مركز نصيب الحدودي حيث تم تجهيز حافلات خصصتها الجهات المعنية لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب وذلك بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الأساسية لهم من طعام وشراب ودواء.



ووجه عدد من العائدين الشكر للجيش العربي السوري الذي كان له الفضل الأول في عودتهم بعد دحره الإرهابيين من مناطقهم معربين عن فرحتهم بتخليصهم من المعاناة التي سلبت منهم سنوات من أعمارهم ومستقبل أطفالهم في مخيمات اللجوء التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة.



ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي بشكل يومي حركة لعودة السوريين المهجرين بفعل الإرهاب قادمين من مخيمات في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش في عدة محافظات سورية وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.



