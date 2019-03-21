عودة دفعة جديدة من المهجرين إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب عبر مركز نصيب الحدودي

وصلت دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من مخيمات اللجوء في الأراضي الأردنية إلى معبر نصيب _جابر على الحدود السورية _الأردنية بريف درعا الجنوبي الشرقي، في طريقهم إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

وأمنت الجهات المعنية في درعا الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.

و بيَّن رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور، أن الجهات المعنية أمنت كل الوسائل لإيصال العائدين إلى أقرب منطقة لمدنهم وقراهم كما أمنت آليات لحمل الأمتعة وإتمام كل إجراءات العبور من جوازات سفر وتذاكر مرور بالسرعة الممكنة، مبينا أن عدد العائدين منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بموجب تذاكر مرور بلغ ستة عشر ألفاً و40 شخصاً. من جهتهم عبَّر العائدون عن ارتياحهم بالعودة إلى أرض الوطن بعد أن قام الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطقهم التي هجروا منها بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية.