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عودة تدريجية للكهرباء في اللاذقية والأفضلية لمحطات المياه والمشافي

بدأت الكهرباء بالعودة تدريجياً إلى محافظة اللاذقية، حيث قال مدير عام شركة كهرباء اللاذقية المهندس فادي سعود إن الكميات الواصلة إلى المحافظة حالياً يتم تزويد المنشآت الرئيسية والحيوية بها ومنها محطات المياه والمشافي.

وأكد سعود  أنه مع زيادة كميات الكهرباء المولدة ستتم تغذية جميع مناطق المحافظة والتبديل فيما بينها.

وذكر أن الاعتداء الإرهابي على خط الغاز الذي يغذي محطات التوليد في المنطقة الجنوبية هو بقطر ٣٦ انش وينقل حوالي ٧ مليون متر مكعب من الغاز يومياً، مما أدى لتوقف محطات توليد الطاقة الكهربائية في الناصرية وتشرين ودير علي كما توقفت لاحقاً محطة جندر.

وفي سياق آخر، أكد مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن لـ”أثر برس” عودة ضخ المياه من محطة نبع السن في تمام الساعة 10 صباحاً بعد أن انتهت ورشات الصيانة في مديرية الموارد المائية من إصلاح العطل بإحدى مجموعات الضخ في محطة نبع السن التي تضخ على خط الجر الأول.

ووقع فجر اليوم اعتداء إرهابي على خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير وتمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من إخماده فيما تعمل الجهات المعنية إلى إعادة الوضع كما كان عليه سابقاً.

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي في تصريح له إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتالي ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالي خلال الساعات القليلة القادمة.

 


باسل يوسف 