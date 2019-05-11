عودة النفط الخام بحراً؟

بعد حديث مصادر رسمية إلى وسائل إعلام محلية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس من دون تحديد مصدرها، أكدت شركات متخصصة في تتبع شحنات النفط أن شحنات من النفط الإيراني وصلت إلى سوريا أخيراً.



ونقلت شبكة «CNBC» الأميركية عن شركتَي «TankerTrackers» و«ClipperData» تأكيدهما أنه تم تسليم نحو مليون برميل من النفط الإيراني إلى الجانب السوري، خلال الأسبوع الأول من أيار الجاري.



وبُني هذا الافتراض على بيانات خفر السواحل الأميركي، التي أظهرت ـــ وفق الشبكة ـــ أن ناقلة غادرت من إيران نحو البحر المتوسط، ووصلت إلى ميناء إسكندرون حيث بقيت ثلاثة أسابيع، قبل أن تتحرك نحو الشواطئ السورية وتغيب أي إشارة منها لأيام. ب



دورها، نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر مطّلع» قوله إن سوريا تلقت الأسبوع الماضي شحنتَي نفط، من إيران ومن رجل أعمال لم تكشف اسمه أو جنسيته. وبالتوازي مع بداية شهر رمضان، شهدت ساعات انقطاع الكهرباء في بعض المحافظات السورية انخفاضاً لافتاً عمّا كانت عليه من قبل، كما شهدت محطات الوقود ازدحاماً أقلّ أيضاً.