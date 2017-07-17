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عودة المذبح الفني في حلب للعمل.. وتشديدات بالالتزام بعملية الذبح من خلاله

عادت دائرة المذبح الفني في حلب للعمل من جديد في منطقة الراموسة بعد أن تم إعادة تأهيل ثلاث صالات للذبح كمرحلة أولى، ليصل عدد المواشي المذبوحة خلال يوم السبت والأحد280 رأس غنم وعجلين.عودة المذبح الفني في حلب للعمل.. وتشديدات بالالتزام بعملية الذبح من خلاله
وكانت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب دعت كافة أصحاب المواشي للتوجه للمذبح الفني في الراموسة من أجل ذبح مواشيهم، تحت طائلة المسؤولية والمعاقبة في حال ذبحها في غير المنطقة المخصصة.
وأشار مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب فادي ابراهيم لتلفزيون الخبر إلى أن “إعادة تشغيل دائرة المذبح الفني من جديد تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وذلك من خلال فحص اللحوم المذبوحة من قبل أطباء ومراقبين بيطريين مختصين للتأكد من سلامتها من الأمراض”.
وأضاف ابراهيم أن “إعادة تشغيل المذبح من شأنه أيضاً الحفاظ على البيئة من خلال التخلص من مخلفات الذبح بطرق فنية مدروسة”، لافتاً إلى أن “تشغيل دائرة المذبح الفني يسهم أيضاً في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ظاهرة الذبح العشوائي”.
وشدد ابراهيم على “ضرورة التزام كافة الجزارين وتجار اللحوم بالذبح في دائرة المذبح الفني تحت طائلة تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين”.
ويتم العمل حالياً على “استكمال دراسة إعادة تأهيل كامل دائرة المذبح الفني من خط ذبح الأغنام والأبقار الآلي والتجهيزات الفنية وغرف التبريد وصالات الزرائب والأقسام الصحية للعاملين وقسم الإتلاف”، بحسب ما أفاد به مدير الشؤون الصحية.


 تلفزيون الخبر- وفا أميري

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