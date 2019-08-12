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عودة الكهرباء إلى قرية أم باطنة وجوارها بريف القنيطرة

أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية.


وأشار مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري  إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح أنهت أعمال الصيانة والتأهيل لشبكات التوتر المتوسط بطول 7 كم والتوتر المنخفض وتركيب الأعمدة إضافة إلى تركيب مركزي تحويل في أم باطنة وقرية رسم الخوالد استطاعة كل منهما (100 م ف ا).


ولفت المصري إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح تواصل أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.