عودة الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات إلى حلب بعد انقطاع دام لسنوات

عادت الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات إلى المدينة بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات جراء الحرب.



وبين أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار خلال حضوره حفل افتتاح مكتب حلب لتوزيع المطبوعات ووصول أول ناقلة تحمل مختلف الصحف والدوريات التي تصدر في سورية أن عودة الحياة الفكرية والثقافية والإعلامية للمدينة تشكل تحديا جديدا لنا جميعا لإعادة بناء الإنسان قبل الحجر.



وأوضح نجار أن حلب ستبقى رائدة الفكر والثقافة والإبداع وعاصمة للثقافة الإسلامية و عصية على أعدائها تنبض بالحياة والإرادة والتصميم لمواصلة التصدي للفكر الإرهابي الظلامي التكفيري من خلال نشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح والتآخي مشيرا الى ان هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة في عملية النهوض الفكري والثقافي وترسخ القيم والمبادئء الوطنية وتعمق الوعي والنسيج الاجتماعي.



يذكر أن الصحف والمطبوعات ومنها تشرين والبعث والثورة لم تعد تصل إلى حلب منذ العام 2012 بسبب انقطاع طرق وصولها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

سانا