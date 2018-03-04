عودة الألاف من أهالي منبج ومسكنة والمناطق الأخرى في ريف حلب .. لمنازلهم !

عادت 21 ألف عائلة مهجرة إلى الريف الجنوبي الغربي لمنطقة منبج في ريف حلب، مسكنة والخفسة والمعمورة وغيرها من المناطق التي حررها الجيش السوري والقوات الرديفة بالكامل من المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضح القاضي عبد الله الحسين أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في منبج أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسوية دفعة جديدة من المطلوبين من منطقة منبج عددها 100 شخص، في الوقت الذي يتم التعاون والتنسيق مع محافظة حلب لإعادة تأمين كامل الخدمات للمناطق التي حررها الجيش السوري في ناحية الخفسة ومسكنة، علماً أن المجموعات الإرهابية المسلحة سببت دمار كبير للممتلكات الشخصية للمواطنين والمؤسسات الحكومية وتحتاج إلى مبالغ كبير والحكومة السورية خصصت التمويل اللازم لإعادة بناء ما تم تدميره على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة.

وأوضح القاضي عبد الله الحسين أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في منبج أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسوية دفعة جديدة من المطلوبين من منطقة منبج عددها 100 شخص، في الوقت الذي يتم التعاون والتنسيق مع محافظة حلب لإعادة تأمين كامل الخدمات للمناطق التي حررها الجيش السوري في ناحية الخفسة ومسكنة، علماً أن المجموعات الإرهابية المسلحة سببت دمار كبير للممتلكات الشخصية للمواطنين والمؤسسات الحكومية وتحتاج إلى مبالغ كبير والحكومة السورية خصصت التمويل اللازم لإعادة بناء ما تم تدميره على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة.