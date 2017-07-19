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عودة أهالٍ إلى قرى ريف حماه الشمالي

 

عاد عدد من أهالي بلدات ريف حماه الشمالي إلى منازلهم، بعد أشهر على استعادة الجيش السيطرة عليها، عقب هجوم واسع شنته الفصائل المسلحة على تلك المنطقة.
عودة أهالٍ إلى قرى ريف حماه الشمالي
ونقلت وكالة «سانا» أن مئات العائلات عادت أمس إلى منازلها في بلدات وقرى صوران وطيبة الإمام ومعردس وكوكب ومعان، موضحة أن السلطات الرسمية في المحافظة وجّهت المؤسسات الخدمية لإعادة الخدمات الأساسية إلى تلك البلدات خلال وقت قصير.

ولفتت إلى أن وحدات الهندسة في الجيش انتهت أخيراً من تطهير عدة قرى وبلدات في ريف حماه الشمالي من العبوات الناسفة والألغام.

وطلب فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رافق عودة الأهالي، من سلطات المحافظة إعداد مذكرة تفصيلية عن أبرز الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لتحسين أوضاع ريف حماه الشمالي.

 

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