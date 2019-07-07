عودة أهالي مدينة القصير إلى مناطقهم بدءاً من يوم غد الأحد
صرّح محافظ حمص طلال البرازي، اليوم السبت، أنه بدءاً من يوم غد الأحد ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير بعد غياب سبع سنوات، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية وخطة محافظة حمص بإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم وقراهم المحررة من الإرهاب.
البرازي أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وسيتم لاحقا البدء بالتحضير لدفعات قادمة، مشيراً إلى أن المؤسسات الخدمية بالمحافظة بدأت بوضع خطة لتأمين الخدمات الرئيسية لمدينة القصير بالتزامن مع بدء عودة الأهالي.