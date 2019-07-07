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عودة أهالي مدينة القصير إلى مناطقهم بدءاً من يوم غد الأحد

صرّح محافظ حمص طلال البرازي، اليوم السبت، أنه بدءاً من يوم غد الأحد ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب سبع سنوات، وذلك ضمن إطار ‏الجهود الحكومية وخطة محافظة حمص بإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب.‏


البرازي أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة لعودة المزيد من ‏الأهالي إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وسيتم لاحقا البدء بالتحضير لدفعات قادمة، مشيراً إلى أن ‏المؤسسات الخدمية بالمحافظة بدأت بوضع خطة لتأمين الخدمات الرئيسية لمدينة ‏القصير بالتزامن مع بدء عودة الأهالي.‏