عودة أكثر من 860 مهجراً إلى أرض الوطن

مع تواصل وتزايد عودتهم من دول الجوار، عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الخارج تضم أكثر من 860 مهجراً إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، قادمين من الأردن ولبنان، خلال يوم واحد.وقال المركز الروسي للمصالحة في سورية، أمس، في نشرة إعلامية وفق وكالة «سبوتنيك» للأنباء: «عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 862 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية، قادمين من أراضي الدول الأجنبية».



وأوضح المركز، أن من بين العائدين 281 مهجراً من ضمنهم 85 امرأة و143 طفلاً عادوا من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 581 شخصاً من ضمنهم 174 امرأة و296 طفلاً عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.وأشار المركز أيضاً، إلى عدم عودة نازحين، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.



وبيّن المركز، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراض ومنشآت على مساحة 2.1 هكتار في دوما بريف دمشق وجاسم والحارة بريف درعا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير35 عبوة قابلة للانفجار.



ومع تحرير الجيش العربي السوري للمزيد من المدن والبلدات والقرى، تتواصل وتتزايد عودة المهجرين إلى أرض الوطن وباتت تتم بشكل شبه يومي.