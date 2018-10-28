عودة أكثر من 570 لاجئا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

عاد 576 مواطنا إلى سوريا من أراضي دول مجاورة، بمن فيهم 175 لاجئا من لبنان عبر حواجز جديدة يابوس وتل كلخ (175 امرأة ، 52 طفلا). كما عاد من الأردن عبر معبر نصيب 120 امرأة، و205 أطفال".



ويلاحظ أيضا أنه خلال النهار عاد أكثر من 290 من النازحين داخل سوريا إلى مناطقهم وفقا للنشرة الإخبارية لمركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين الروسي، المنشورة اليوم الأحد.



ونظّم المركز نشاطا إنسانيا واحدا في هتلا في محافظة دير الزور، تم خلاله توزيع 450 طردا غذائيا على المواطنين بوزن إجمالي يبلغ 1.95 طن.



كما قامت مؤسسة أحمد قاديروف الخيرية الروسية بتقديم مساعدات في أحياء مدينة حلب، تم خلالها توزيع 15 مجموعة من مستلزمات الطعام والنظافة لعائلات ضحايا الحرب العسكريين.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الوحدات الهندسية تواصل في سوريا نزع الألغام والمتفجرات التي تركها المسلحون، وأنه تم العثور يوم أمس على 38 عبوة متفجرة تم تفكيكها.



إضافة إلى ذلك، قامت الوحدات الهندسية بتطهير 10 هكتارات من الأراضي و9 مبان وطريقين عامين في محافظة دير الزور.



المصدر: نوفوستي