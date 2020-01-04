عودة أكثر من 350 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 24 ساعة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بعودة أكثر من 350 لاجئ سوري إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقال المركز في نشرة إعلامية في هذا الشأن: “عاد 351 لاجئ خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية: 142 لاجئ (من بينهم 43 من النساء و72 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 209 أشخاص (من بينهم 63 امرأة و107 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب”.



يذكر في النشرة أيضا، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.8 هكتار، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.



وكان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، إلى عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من شهر أيلول/سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.