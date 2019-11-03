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عودة أكثر من ألف عائلة إلى داريا و125 محلاً تجارياً وحرفياً يستأنفون نشاطهم

تجاوز عدد العائلات التي عادت إلى مدينة داريا بعد أن أهلت منازلها 1000 عائلة بينما بلغ عدد المحال التجارية والحرفية التي استعادت نشاطها أكثر من 125 محلا بعد التحسن التدريجي الذي طرأ على الواقع الخدمي في المدينة.

ولفت رئيس المجلس البلدي في داريا مروان عبيد أن عدد العائلات التي عادت إلى داريا يزداد بشكل شهري كون المدينة بدأت تستعيد عافيتها ونشاطها بجهود مشتركة بين المجلس البلدي والأهالي والفعاليات الاقتصادية التي كثفت نشاطها لفتح محلاتها بهدف استئناف العمل بحرفهم لاسيما النجارة التي تتميز بها المدينة.

مروان أكد أن أعمال إزالة الركام وتعزيل الشوارع لم تنته كون أعمال تأهيل المنازل لا تزال مستمرة إضافة إلى أن تأمين الخدمات للقاطنين هي من أولويات المجلس لاسيما الخبز إذ بات يصل يوميا إلى المدينة أكثر من 200 ربطة مع العلم أنه تم البدء في تأهيل مخبز المدينة بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة أطنان يوميا وخلال أقل من ثلاثة أشهر سيبدأ الإنتاج.

وأشار رئيس المجلس إلى أن عدد مراكز التحويل التي ركبت في المدينة بلغ حتى الآن 6 مراكز بينها 2 في الجانب الثاني للشارع الرئيسي الذي تم البدء في تأهيل بناه التحتية منذ أكثر من شهر بالوقت نفسه تم تركيب شبكة المتوسط أمام الفرن الآلي في داريا باتجاه مدرسة الدباس.

 

سانا