عواصف تجتاح ولايات الساحل الجنوبي الأمريكي وأعاصير تضرب ولاية مسيسبي

ضربت عاصفة شديدة جنوب الولايات المتحدة يوم الاثنين بأمطار غزيرة ورياح قوية قطعت خطوط الكهرباء في عدة ولايات على طول ساحل خليج المكسيك مع ورود أنباء عن وصول أعاصير إلى ولاية مسيسبي.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الأعاصير تمتد من ولاية لويزيانا حتى فلوريدا وتحذيرات من السيول في عدة ولايات في تلك المنطقة.



وقالت الهيئة وفق ما نقلت رويترز: إن “جميع الأخطار الشديدة ستكون محتملة بما في ذلك الرياح والأعاصير المدمرة وخصوصا في أنحاء مناطق في جنوب شرق ولاية لويزيانا ووسط وجنوب مسيسبي مرورا بجنوب ألاباما وفلوريدا بانهدل”.



وذكرت إدارة الطوارئ إن “ما يقارب من 20 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء بسبب العاصفة”.



وأدت الرياح الشديدة إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار في ولاية تكساس بما في ذلك منطقة هيوستن و لويزيانا.



وذكرت شركات كهرباء أن أكثر من 11 ألف مشترك كانوا بدون كهرباء حتى مساء يوم الاثنين في تكساس ولويزيانا بسبب العاصفة بينما ألغيت 32 رحلة جوية في مطار بوش الدولي في هيوستن أحد أكثر المطارات إزدحاما في البلاد.

وكالات