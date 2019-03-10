"عنزة" تفوز بمنصب سياسي في أميركا

في واقعة أثارت ذهول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فازت عنزة بمنصب سياسي في إحدى الولايات الأمريكية.



ونالت العنزة "لينكولن" منصب عمدة بلدة فير هيفن في ولاية فيرمونت الأمريكية، بعد تفوقها على مرشح آخر، هو كلب يدعى "سامي"، بفارق 3 أصوات فقط.



وجرت العادة ألا يتولى منصب العمدة في بلدة فير هيفن البشر.



وصرح مدير البلدة، جو غونتر، لصحف محلية: "قمنا بهذه الخطوة في الأساس بهدف جمع التبرعات والقيام بتحسينات في المدارس داخل البلدة لكنها تحولت إلى درس حضاري صغير للأطفال"، عبر "دعوتهم للتصويت والانخراط في البلدة".