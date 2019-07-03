عناصر تفتيش الحقائب بـ مطار دمشق الدولي تضبط تهريب 5 كغ "كبتاغون"‏

تمكنت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة ‏تهريب 5 كغ من حبوب الكبتاغون مجهزة في "براويظ" صور، ووجهتها العاصمة ‏السودانية الخرطوم.‏



وتمت عملية ضبط الكمية والقبض على الفاعلين بالتعاون مع الجهات المختصة ‏وهي تأتي في سياق المتابعة الدورية والحرص والمسؤولية العالية والخبرة التي ‏يتحلى بها العناصر واستخدام تجهيزات ومعدات حديثة تم رفد المطار بها مؤخراً، ‏مع الاهتمام والصيانة الدورية للمعدات الموجودة ومراقبة أدائها. الأمر الذي أدى ‏لاكتشاف أكثر من حالة سابقاً كان آخرها 14 كغ في تشرين الأول الماضي.‏



ووجه وزير النقل الثناء والشكر لعناصر شعبة التفتيش في المطار، داعياً الجميع ‏إلى بذل المزيد من الجهود والحرص بكل الوسائل والأدوات لخدمة الوطن ‏والمواطن.‏