عناصر تفتيش الحقائب بـ مطار دمشق الدولي تضبط تهريب 5 كغ "كبتاغون"
تمكنت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة تهريب 5 كغ من حبوب الكبتاغون مجهزة في "براويظ" صور، ووجهتها العاصمة السودانية الخرطوم.
وتمت عملية ضبط الكمية والقبض على الفاعلين بالتعاون مع الجهات المختصة وهي تأتي في سياق المتابعة الدورية والحرص والمسؤولية العالية والخبرة التي يتحلى بها العناصر واستخدام تجهيزات ومعدات حديثة تم رفد المطار بها مؤخراً، مع الاهتمام والصيانة الدورية للمعدات الموجودة ومراقبة أدائها. الأمر الذي أدى لاكتشاف أكثر من حالة سابقاً كان آخرها 14 كغ في تشرين الأول الماضي.
ووجه وزير النقل الثناء والشكر لعناصر شعبة التفتيش في المطار، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والحرص بكل الوسائل والأدوات لخدمة الوطن والمواطن.