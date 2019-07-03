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عناصر تفتيش الحقائب بـ مطار دمشق الدولي تضبط تهريب 5 كغ "كبتاغون"‏

تمكنت عناصر شعبة تفتيش الحقائب في مطار دمشق الدولي من إحباط محاولة ‏تهريب 5 كغ من حبوب الكبتاغون مجهزة في "براويظ" صور، ووجهتها العاصمة ‏السودانية الخرطوم.‏


وتمت عملية ضبط الكمية والقبض على الفاعلين بالتعاون مع الجهات المختصة ‏وهي تأتي في سياق المتابعة الدورية والحرص والمسؤولية العالية والخبرة التي ‏يتحلى بها العناصر واستخدام تجهيزات ومعدات حديثة تم رفد المطار بها مؤخراً، ‏مع الاهتمام والصيانة الدورية للمعدات الموجودة ومراقبة أدائها. الأمر الذي أدى ‏لاكتشاف أكثر من حالة سابقاً كان آخرها 14 كغ في تشرين الأول الماضي.‏


ووجه وزير النقل الثناء والشكر لعناصر شعبة التفتيش في المطار، داعياً الجميع ‏إلى بذل المزيد من الجهود والحرص بكل الوسائل والأدوات لخدمة الوطن ‏والمواطن.‏