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عناصر إطفاء ريف دمشق يخمدون ثلاثة حرائق دون أضرار

أخمد عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق اليوم ثلاثة حرائق نشبت في مساحات من الأعشاب الجافة دون وقوع أضرار تذكر.


وذكر قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي أن حريقا نشب في أعشاب جافة تنتشر بمحاذاة الطريق المؤدي بين بلدة المعضمية جنوب غرب دمشق ودوار السومرية حيث تمكن عناصر الإطفاء من الوصول بالوقت المناسب ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد باتجاه الأبنية السكنية دون وقوع أضرار مادية وأنه تم تبريد المنطقة المحيطة بمكان الحريق.


وأضاف الجردي إنه تم إخماد حريق ثان في مساحة من الأعشاب بمحيط بلدة منين بمنطقة التل شمال دمشق بينما أخمد حريق ثالث بجوار طريق مطار دمشق الدولي عند الجسر الرابع حيث لم يسجل وقوع أضرار أو إصابات بشرية.