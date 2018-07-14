عن مديرة معمل “ بيرة بردى “ المحجبة وماذا يدبر للمعمل

كلفت وزارة الصناعة منذ مدة السيدة ريم حلله لي مديرة لشركة بردى لصناعة البيرة، إضافة لعملها الأصلي الذي هو معاون مدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وأثار تعيين “ حلله “ ضجة كبيرة بين السوريين على فيسبوك ، خاصة وأنها سيدة محجبة ، بين مهاجم للقرار ، ومدافع عنه .

وشركة بردى لصناعة البيرة الواقعة في منطقة الهامة بريف دمشق، كانت توقفت عن العمل بسبب الحرب منذ بداية عام 2012.

وبينت مصادر في وزارة الصناعة أن “استصدار قرار تكليف السيدة ريم حلله لي كمديرة للشركة، جاء لتسيير بعض المراسلات وبعض الأمور الإدارية فيها مثل صرف رواتب العمال الموجودين في المعمل”.

وكشف المصدر أن “العمال الموجودين هم أربع عمال فقط، مكلفين بحراسة ما تبقى من موجودات في الشركة”.

ومنه فإن المديرة الجديدة لشركة البيرة هي فعلياً مديرة على أربع عمال فقط، ليكون مجموع كادر الشركة المتوقفة عن العمل خمسة موظفين.

وأشار المصدر إلى أن “حلله لي كانت في مرحلة انقطاع عن الوزارة بعد أن كانت مديرة تخطيط في الوزارة مسبقاً من عام 2005 – 2014”.

وأضاف: “لكنها ذهبت للعمل في إحدى المنظمات الدولية وعادت إلى عملها في الوزارة عام 2016، لتكلف مديرة تجارية بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية”.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة فإنه “يتم استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لشركة بردى لصناعة البيرة لجهة تغيير نشاط الشركة”.

وذكر البيان أن “التغيير يكون إما من خلال دمجها مع الشركة العامة لتعبئة المياه أو إعادة نشاط الشركة وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص”.

ولفت البيان إلى أنه “سيتم ضغط النفقات والاستفادة من كوادر المؤسسات الصناعية والشركات العاملة بتسيير أمور الشركات المتوقفة، وأسوة بما تم بالعديد من الشركات المتوقفة وعدم الحاجة لمدير متفرغ بتلك الشركات”.

كما سيتم “تكليف إدارة جديدة للشركة وتعيين عمالة مناسبة وفق الأنظمة والقوانين النافذة لذلك حين البدء بإحدى المشاريع المذكورة أعلاه”، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.



الخبر