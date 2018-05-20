رسالة سورية للغرب: سنهزم مشاريعكم !
مصادر رئاسية سورية تكشف للميادين ما نسب لبوتين حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا
أنباء متضاربة عن استسلام الإرهابيين في جنوب العاصمة
الفوضى مستمرة في إدلب.. و«حميميم»: تجمع الإرهابيين إيجابي لتطهيرهم
مصدر عسكري: لا يوجد أي اتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي في الحجر الأسود
مجد وعلي.. ضحايا جريمة قتل مروعة
قوى الأمن الداخلي تدخل منطقة الحولة وترفع العلم السوري فوق المباني الحكومية
البحث عن حرستا
فرنسا تجمد أصول «مساهمين» في «الكيميائي السوري»
موسكو تحشد لدعم «اللجنة الدستورية» في جنيف
إسرائيل ــ سوريا: إنجازات موضعية وفشل استراتيجي
بوتين: التسوية السياسية للأزمة في سورية من خلال جنيف وأستانا
بيان سورية : الحماية الأميركية تشجّع (إسرائيل) على انتهاك القانون الدولي
لقاء قمة بين الرئيسين الأسد وبوتين في سوتشي
الرئيس الأسد يستقبل عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن في الحكومة الإيرانية

عن لقاء الأسد وبوتين: مبروك.. انها نهاية الحرب

كتب الإعلامي اللبناني سامي كليب على صفحته الشخصية على الفيسبوك, منشورا تطرق فيه للاجتماع الهام ما بين الرئيس السوري بشار الأسد و نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية الروسية.

وقال كليب في منشوره:

ما قاله الرئيس بوتين بعد استقباله الرئيس الأسد من أنه بعد نجاح الجيش السوري في ضرب الإرهاب وبدء العملية السياسية، ستبدأ القوات الأجنبية بالأنسحاب، هو رسالة سياسية مهمة جدا للأميركيين والاسرائيليين ودول عربية ، بأن القوات الإيرانية وحزب الله مستعدان للانسحاب بعد استقرار الوضع وتمكين الدولة السورية من استعادة أبرز المناطق

اذا التقط الأميركيون جيدا الرسالة يمكن الكلام عن بداية نهاية الحرب السورية، خصوصا أن ما صدر عن المعارضة السورية في أستانا من تفضيل الحل السياسي على العسكري الآن والمصالحات والثقة بروسيا ، ليس كلاما عابرا ،والمعلومات الأكيدة أن ثمة من باشر منذ فترة بوضع خطط جدية لاعادة الاعمار .

هذا و تزامنت زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي و لقاءه بوتين, تطورات ميدانية هامة و انتصارات كبرى حققها الجيش السوري, حيث أقترب من تطهير مدينة دمشق من أخر أوكار داعش في الحجر الأسود و مخيم اليرموك, فيما تم ترحيل مسلحي أرياف حمص و حماه الى الشمال السوري, مما يؤشر أن نهاية الحرب السورية باتت قاب قوسين أو أدنى.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.