عن لقاء الأسد وبوتين: مبروك.. انها نهاية الحرب

كتب الإعلامي اللبناني سامي كليب على صفحته الشخصية على الفيسبوك, منشورا تطرق فيه للاجتماع الهام ما بين الرئيس السوري بشار الأسد و نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية الروسية.

وقال كليب في منشوره:

ما قاله الرئيس بوتين بعد استقباله الرئيس الأسد من أنه بعد نجاح الجيش السوري في ضرب الإرهاب وبدء العملية السياسية، ستبدأ القوات الأجنبية بالأنسحاب، هو رسالة سياسية مهمة جدا للأميركيين والاسرائيليين ودول عربية ، بأن القوات الإيرانية وحزب الله مستعدان للانسحاب بعد استقرار الوضع وتمكين الدولة السورية من استعادة أبرز المناطق

اذا التقط الأميركيون جيدا الرسالة يمكن الكلام عن بداية نهاية الحرب السورية، خصوصا أن ما صدر عن المعارضة السورية في أستانا من تفضيل الحل السياسي على العسكري الآن والمصالحات والثقة بروسيا ، ليس كلاما عابرا ،والمعلومات الأكيدة أن ثمة من باشر منذ فترة بوضع خطط جدية لاعادة الاعمار .

هذا و تزامنت زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي و لقاءه بوتين, تطورات ميدانية هامة و انتصارات كبرى حققها الجيش السوري, حيث أقترب من تطهير مدينة دمشق من أخر أوكار داعش في الحجر الأسود و مخيم اليرموك, فيما تم ترحيل مسلحي أرياف حمص و حماه الى الشمال السوري, مما يؤشر أن نهاية الحرب السورية باتت قاب قوسين أو أدنى.