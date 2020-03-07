عن صدقي المقت والشيفرة السورية المقاومة

عدت يوم أمس من بيروت بعد مشاركتي بندوة تكريمية للأسير السوري المحرر صدقي المقت، إلى جانب شخصيات سياسية وفكرية وممثلين عن الأحزاب والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينة، وذلك بدعوة من اللجنة الدولية للتضامن مع صدقي المقت.. ورغم رهاب كورونا والتزام أغلب اللبنانيين ببيوتهم فقد غصت "دار الندوة" بالحضور وكان أجمل المتحدثين الأسير المحرر أنور ياسين الذي حكى لنا عن بطولات صدقي المقت ورفاقه المقاومين السوريين والعمليات الفدائية ضد المحتل الإسرائيلي وكيف فجروا مستودعات الأسلحة وجنود الإحتلال بعمليات ناجحة.. غير أن أجمل ماحصل لي هو اتصال صدقي المقت بنا من الجولان المحتل، وكنا في بيت الكاتبة والصحفية المقاومة ثريا العاصي بحضور المفكر حسن حمادة، فقد أدهشني هذا الرجل بمعنوياته العالية وإيمانه بانتصار الجيش العربي السوري على عصابات الغدر العثمانية واعتزازه بسيد الوفاء الرئيس بشار الأسد.. وكنت قد تحدثت في كلمتي عن صدقي وإخوته فخري وبشر ونهال ووالدهم الشيخ سليمان ووالدتهم أم فخري، كونهم يمثلون الشيفرة السورية الخالدة التي طردت الغزاة عن أرضنا خلال آلاف السنين .

شارك في الندوة التي قدمتها الأستاذة ثريا عاصي: بشارة مرهج وزير الداخلية السابق والأسير المحرر أنور ياسين والأستاذ معن بشور ود.حسن جوني و مروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمحامية بشرى الخليل والأستاذ حسن حمادة المنسق العام للجنة الدولية للتضامن مع الأسير صدقي المقت،بالإضافة إلى كلمة صدقي المسجلة .. وفيمايلي كلمتي:

إذا اعتاد الفتى خوضَ المنايا ... فَأهوَنُ ما يَمُرُّ به الوُحُولُ... وعائلةُ الشيخ "سليمان المقت"، ككلِّ عوائلِ السُّوريين، تختزلُ وتختزنُ شيفرة المحاربين الأشدَّاءِ أجدادِهم، التي صقلتها وثَقِفَتْها مسيرةُ آلافِ السِّنين في مواجهة الغزاة وردِّهم عن أرضِهم ومالِهم وعِرْضِهم، مُذْ واجهَ أسلافُنا كلَّ غزاة التَّاريخ الطَّامعين بما لديهم، فطردُوا جُلَّهم، وذوَّبُوا من تبقَّى منهم في شيفرتِهِم السُّوريَّة الخالدة.

أمَّا الأمُّ، "أم فخري المقت"، فالبطلةُ الأولى في أسرة المَقت، حيثُ نشأ وتربَّى "صدقي" في ظِلِّ شجرتِها الوارفة، هذه المرأةُ العظيمة التي قضَتْ عمرَها متنقِّلةً بين المعتقلات الإسرائيليَّة، تزورُ زوجَها "سُليمان"، وأبناءَها فخري وبشر وصدقي، طوال عقودٍ ثلاثة، كانت فرحتها فيها، وللمفارقة، تنتظرُها داخلَ أسوأ مكانٍ على الأرض، في المعتقل الإسرائيلي، حيث كانت تلتقي بعلَهَا وأولادَها بشوقٍ وحنينٍ، وفي الواقع كانت هذه الأمُّ السورية مصدرَ صمود هؤلاءِ المُحاربين الأشدَّاء الذين كسروا إرادةَ الجَلَّاد ولم ينكسرُوا، وحملَ اثنانِ منهما لقبَ عميدِ الأسرى السُّوريين في سجونِ الاحتلال الإسرائيلي.

السادَةُ الأفاضل...

قد تكونُ الشَّهادة أعلى المراتب في سُلَّم الفَخرِ والشَّرف السُّوري، غيرَ أنَّ الأسْرَ أكثرُ صعوبةً من الشَّهادة، ولو استشهد صدقي المقت خلال عملياتِهِ الفدائيةِ ضدَّ العدوِّ، لكان الأمرُ هَيِّناً عليه، غير أنَّ الصُّعوبة تأتي من خلال مواجهته جلَّاديه وهو أعزل، في كلِّ دقيقة وساعة ويوم لمدة سبعة وعشرين عاماً، تخرَّجَ بعدها وهو أكثرَ صلابةً وقوَّةً وتصميماً متوشِّحاً أرفعَ الأوسمة فخراً.. إنَّهُ الامتحانُ الكبيرُ حيثُ الطَّريقُ إلى "الجُلجُلة" أشدُّ عذاباً من الصَّلب، إذ ليس بعد الموت خوفٌ أو ألم؛ هذه العظمة الفردية التي أثارت إعجاب واحترام الرئيس بشار الأسد فخاطبه في سجنه من دون ألقاب : من بشار الأسد إلى صدقي المقت الذي " أرسل رسالة إلى السوريين جميعًا أن المجد لا يصنعه المال ولا الرفاه ولا القبول بأنصاف الحلول والتسويات.. بل تصنعه عزة النفس وكرامة الإنسان والصمود في وجه الأعداء".

أيها الحضورُ الكريم...

إن أعظم ثرواتِ سورية، هي هذه الشِّيفرةُ الغنيَّةُ المخزَّنةُ في أصلاب السُّوريين، الذين هَضَمُوا كلَّ ثقافات الأمم التي مرت عليهم، وأعادُوا صياغتَها، ولم يكنْ للحكوماتِ والأحزابِ والأديانِ فضلٌ في تكوُّنِها الفريدِ الذي شكَّلَ هُويتنا السُّوريَّةَ.. بلِ الفضلُ للإنسان السُّوريِّ الصَّميم، وشيفرة جُندِيِّهِ التي هي شيفرةُ الفادي والمخلِّصِ والحامي الذي يحاربُ اليومَ إرهابيي الأممِ على امتدادِ خمسين جبهةً ويحقِّقُ الانتصاراتِ في كلِّ أنحاء الوطن السُّوريِّ على شياطين الإخونج الذين خرجوا علينا من الثُّقب العثمانيِّ الأسود كما لو أننا في كابوس لعين.

أيها الأعزاء...

لا يمكن استقراءُ فلسفةِ التاريخ، من دون تفكيك بنية الشِّيفرة السُّورية، المشغولةِ من شَرَفٍ وإباءٍ وعنفوان، وتدقيق مراحلِ تكوُّنها، لمعرفة أسرارِ قدرة المجتمع السُّوري على تحمُّلِ الشَّدائد ومواجهتها عبر مراحل التاريخ دونما كلل، ويكفينا فخراً أننا الشعبُ الوحيدُ الذي ما يزالُ يقف بوجه "إسرائيل"، في الوقت الذي استكمل فيه أنصار "إسرائيل" هيمنتَهُم على أمريكا وأوروبا والعالم.. صحيحٌ أنَّنا لم ننتصرْ عليهم بعدُ، ولكننا لم نُهزَمْ، ومازالت الحرب سجالاً بيننا: شيفرتُنا في مواجهة شيفرتِهِم جيلاً بعد جيل، نحملها ونورِّثُها لأبنائنا من بعدنا ونسمِّيهِم "صدقي وفخري وبشر وهيلا "... حيث نقفُ سداً منيعاً في وجه أكثر الدول شراً.. لهذا نحن نعيش حرباً أزلية مستمرة لم يكن السَّلامُ فيها يوماً أكثرَ من استراحةٍ بين حربين.

كذلك يمكننا أن نقرأَ تجربةَ عائلة صدقي المقت، كأسرةٍ متكرِّرَةٍ في المكان، وخالدة في الزَّمان، ولا يتغيرُ سوى أسمائِنا، أسماءٍ متعدِّدَةِ لجَوهرٍ واحد، وهذا الجوهرُ الذي يشكل هُويَّتَنا الثَّقافية المنتشرة في أنحاء الأرض حيثما وُجِدْنا نحنُ السُّوريين، بحيث يمكنُنا القولُ إنَّ حدودَ سورية هي حدودُ انتشارِ حاملي شيفرتها المُعَتَّقة في بلاد الشَّام وسائر بقاع العالم.

أيها السادة ...

أختتمُ كلامي باقتراحي أوَّلَ أمس على المعنيين في وزارةِ التَّربية السُّورية، تسميةَ مدرسة باسم المناضل صدقي المقت في محافظة القنيطرة.. لكي يبقى ذكرُهُ سارياً عبر الأجيال ما بقيت سورية.. فسورية المبتدى وسدرة المنتهى..

دمشق – بيروت 4 آذار 2020

النائب في مجلس الشعب السُّوري

نبيل صالح

تنويه وتزكية لقراءة كتاب الصديقة ثريا عاصي الأخير " حكاية حرب" والذي تدون فيه الحرب على سورية بين عامي 2011 و 2016 وقدم له الصديق المفكر حسن حمادة.