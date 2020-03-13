عن المادة ٥٤٨ و النساء في مجلس الشعب

د. أنصاف حمد:



أخيرا تمت إزالة هذه المادة النافرة التي تشرعن القتل باسم الشرف من قانون العقوبات بعد نضال طويل ومطالبات لم تكل ولم تمل ..استطاعت أن تحد من غلوائها عبر تعديلين متتاليين جرما من يرتكبها بعقوبة سنتين سجن ثم سبع سنوات بدلا من العذر المحل .. وصولا إلى إلغائها اليوم ..



والمبادرة اليوم أتت من مقام الرئاسة وهو دليل إضافي ومستمر على نصرتها لقضايا المرأة ..

مسار طويل شاركت فيه منظمات نسوية وحقوقية وأيضا مؤسسات حكومية واليوم تم قطف ثماره ..



وهذا المسار الصعب مؤشر عل حجم الممانعة والسلبية التي تعامل بها اعضاء مجلس الشعب عبر أدواره التشريعية المختلفة .. فهو لم يقصر في مهمته التشريعية بالمبادرة بطرح مشاريع قوانين (ليس فقط في هذه الحالة وهذا له مقام وقول آخر ) بل وقف بوجه إحداث اي تغيير إيجابي في هذا المجال ..



سأروي هنا واقعة كنت شاهدة عليها وهي تدلل على ماأقول ..



في العام ٢٠٠٨ اقامت هيئة الاسرة (وكنت آنذاك عضوا في مجلس إدارتها ولم أكن رئيستها ) ملتقى وطنيا هدف الى رفع الغطاء القانوني والديني عن هذه المادة وصولا الى التوصية بإلغائها ..شارك في المنتدى رجال دين من جميع الطوائف والأديان وأجمعوا ان لاعلاقة لها بالدين لامن قريب ولامن بعيد .. كما شارك في الملتقى أساتذة قانون ومحامون أجمعوا أيضا أن مصدرها هو القانون الفرنسي وأن فرنسا ألغتها من زمن طويل ..





كان من المشاركين في الملتقى عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب ومن بينهم جميع النساء العضوات انذاك (كان عددهن ٣١ عضوا ) .. على مدى يومين كانت الأدلة والحجج القانونية والدينية لإلغاء المادة تعرض على الحاضرين ..جنبا إلى جنب مع الحجج الأخلاقية والإحصائية التي تدلل على أن هذه المادة ليست سوى تشريع لقتل النساء ورخصة قانونية به .. فضلا عن القرائن والأدلة على أن ضحايا هذا النوع من الجرائم كن بريئات مما نسب إليهن (وحتى لو لم يكن فلاتوجد شرعة تبيح قتلهن لهذا السبب ) وأن هذه التهمة اتخذت ذريعة لمعاقبة نساء طالبن بحصصهن الإرثية أو حاولن التمرد على مشيئة الأسرة في متابعة التعليم أو في العمل ... الخ .. وبوجود العذر المحل في المادة ٥٤٨ فإن الجاني بمنجى من العقاب ..





في نهاية اليومين المضنيين ..تمت قراءة توصيات الملتقى ومنها التوصية بإلغاء المادة .. وكانت المفاجأة ان أحد أعضاء مجلس الشعب المحافظين رفضها وقال إنها توصية غير متوافق عليها ..





لجأنا إلى التصويت ظنا منا أن غالبية الحضور والمشاركين ستؤيد التوصية خاصة وأن أغلب المشاركين من أعضاء مجلس الشعب من النساء وأنهن لابد أن يوافقن عليها ..





وكانت المفاجأة المفجعة أن جميعهن لم يصوتن على إلغائها (ماعدا واحدة على ماأذكر قالت لي فيما بعد أنها رفعت يدها وأننا لم نلحظها ) .. ملأت المرارة حلوقنا وعندما عاتبنا بعضا من العضوات على هذا الموقف المخجل بحقهن كنساء .. قلن إنهن لم يتلقين توجيها بالتصويت على إلغاء المادة !



وعندما سألتهن وهل تلقيتن او تلقيتم توجيها بالتصويت على عدم إلغائها فكان الجواب أيضا بالنفي !

من يومها أعدت النظر في قناعتي حول المطالبة بعدد محدد من المقاعد للنساء في المجلس (الكوتا النسائية ) لأنني أدركت أنها ستكون رقما أجوف اذا لم تكن النساء اللاتي سيصلن إلى المجلس معنيات بقضايا المرأة ومنخرطات في نضال مطلبي بشأنها ..