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عميد الحقوق : خلل في الورق الامتحاني أثناء التصحيح على جهاز الأتمتة

كشف عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، د.هيثم الطاس، عن وجود خلل في الورق الامتحاني حدث أثناء عملية التصحيح على جهاز الأتمتة، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مشتركة من كلية الحقوق ومن رئاسة الجامعة لتصحيح الأوراق بشكل يدوي.

ويأتي توضيح الطاس ردا على مناشدات طلابية بتسريع صدور ننائج عدد من المقررات، مؤكدا أنه من المتوقع صدور النتائج خلال ١٥ يوما.

ومن ضمن المقررات التي يتم الحديث عنها، أحكام التزام س٣، عقوبات (اشخاص) س٢، ومدخل إلى علم القانون س١، وحقوق وحريات س١، وأحوال شخصية س٢.

وحول الحديث عن نقل ١٧ طالبا من المدرج ٥ إلى المدرج الـ ٧ من قبل إدارة المركز الامتحاني لعدم وجود أماكن في المدرج الـ ٥، وذلك في مقرر (الأصلية)، بحيث صدر تنبيه للطلاب الذين قاموا بتغيير قاعتهم الامتحانية، بين الطاس أنه تم رفع الحجب عن علامات الطلاب الذين تم نقلهم.الوطن