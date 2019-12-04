عملية نوعية للقبض على مطلوبين في حماة

قامت فجر الأربعاء قوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن المختصة في محافظة حماة بعملية نوعية هدفها إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.



وبين مصدر من شرطة حماة أن: “الحملة بدأت فجر الأربعاء بهدف إلقاء القبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين لجرائم مختلفة، وذلك على خلفية هجومهم الأخير على مركز ناحية سلحب والذي أدى الى استشهاد مدير الناحية النقيب مهند وسوف”.



وبين المصدر أن “المجموعة الخارجة عن القانون اشتبكوا مع قوات الشرطة والأمن واستخدمت جميع أنواع الأسلحة”.



واشار المصدر أن “الاشتباكات أدت إلى استشهاد الشرطي خليل علي سعيد من مرتبات وحدة حفظ النظام في قيادة شرطة حماة، كما أدت إلى إصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة”.



” كما أدت العملية إلى مقتل عدد من الخارجين عن القانون وإلقاء القبض على عدد كبير منهم ومصادرة اسلحة وذخائر وسيارات تم استخدامها في عملية التصدي للأجهزة الأمنية”.



يذكر أن العديد من العصابات الخارجة عن القانون امتهنت قتل وترويع الأهالي وخطف المدنيين مقابل الفدية وسلب السيارات بالعنف في منطقة سلحب خلال السنوات السابقة.



تلفزيون الخبر