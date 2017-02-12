عملية نوعية ضد إرهابيي “داعش” غرب مطار دير الزور

نفذت وحدة من الجيش العربي السوري عملية نوعية ضد تجمع لمجموعة من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية غرب مطار دير الزور.



وأسفرت العملية عن “تدمير رشاش ثقيل والقضاء على معظم أفراد المجموعة في محيط لواء التأمين الإلكتروني” غرب المطار جنوب المدينة.



وتكبد تنظيم “داعش” الإرهابي أمس خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

سانا