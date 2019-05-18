عملية قتل اشترك بها حدث عمره 16 عاما

أثناء قيام دورية من قسم مباحث المرور في دمشق بالمهام الموكلة إليها اشتبهت بسيارة خاصة نوعها ( كيا ريو ) تحمل لوحات مشبوهة، تم توقيف سائق السيارة، وتبين أنه يدعى ( ف . ح )، وبالتحقيق معه اعترف بأن السيارة مسروقة قام بشرائها بمبلغ /200.000/مائتي ألف ليرة سورية من شخص متواري، ودلت التحقيقات على وجود علاقة بين حادثة مقتل المغدور ( ج . س ) والسيارة المسروقة وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على ارتكاب جريمة قتل سائق السيارة بالاشتراك مع الحدث ( ز . ح ) تولد 2002م الذي كان يجلس خلف السائق المغدور ، حيث قاما بربط عنقه بحبل وخنقه حتى مفارقته الحياة ، ثم رمي جثته مع جواله وأوراق السيارة، والتوجه بها إلى منطقة أخرى وتبديل لونها ولوحاتها.



تم إلقاء القبض على الحدث المذكور، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بالجريمة ، كما اعترف بإقدامه على سلب سنسال ذهبي من امرأة أثناء سيرها بالشارع العام.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما، ويجري العمل على تقديمهما إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية