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عملية عسكرية لتطهير ثلاث مناطق في سامراء ممن تبقى من “داعش”

 

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية عسكرية مشتركة لتطهير ثلاث مناطق في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين والبحث عمن تبقى من خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن “قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة والوية من الشرطة الاتحادية وبإسناد من سلاح الجو اطلقت عملية لتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب والبحث عمن تبقى من خلايا داعش الإرهابي في تلك المناطق”.

وأضافت القيادة أن “العملية تأتي بعد هجومين ارهابيين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 مصابا”.

يذكر أن القوات الأمنية في قضاء سامراء تنفذ بين الحين والآخر عمليات واسعة النطاق من أجل تعقب المطلوبين وتطهير المناطق التي تصدر منها تهديدات أمنية.

 

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